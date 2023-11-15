09:58 (мск), источник: Известия
В Газе заявили о вторжении армии Израиля в больницу «Аш-Шифа»
Израильские силы вторглись в больницу «Аш-Шифа» и атаковали пациентов, сообщил 15 ноября генеральный директор больниц сектора Газа Мухаммад Закут.
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Оккупанты совершили несколько налетов на больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов.
Он также указал на то, что израильские боевики обыскали подвал больницы.
Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в больнице «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применяет боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. Кроме того, как сообщило иранское информагентство Fars, здание отключено от электроснабжения.
До этого ЦАХАЛ сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению.
12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.