Главное
Главные новости 15 ноября
09:58 (мск), источник: Известия

В Газе заявили о вторжении армии Израиля в больницу «Аш-Шифа»

Израильские силы вторглись в больницу «Аш-Шифа» и атаковали пациентов, сообщил 15 ноября генеральный директор больниц сектора Газа Мухаммад Закут.

Источник: Reuters

Оккупанты совершили несколько налетов на больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов.

Мухаммад Закут
гендиректор больниц сектора Газа

Он также указал на то, что израильские боевики обыскали подвал больницы.

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в больнице «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применяет боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. Кроме того, как сообщило иранское информагентство Fars, здание отключено от электроснабжения.

До этого ЦАХАЛ сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пенным делом: продажи разливного пива навынос хотят ужесточить
Коммунальные хроники: в России насчитали почти 8 млн должников за ЖКХ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта