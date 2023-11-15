09:15 (мск), источник: АиФ Челябинск
Челябинцы смогут задать вопросы главному инспектору МВД России
Личный прием пройдет 18 ноября.
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Главный инспектор МВД РФ генерал-майор полиции Роман Зайцев проведет личный прием в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Встреча состоится 18 ноября в рамках инспектирования областного Главка. Прием пройдет с 10 часов в административном здании ГУ МВД (ул. Елькина, 34). Необходима предварительная запись по телефону
Тем, кто запишется на встречу, необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение на имя главного инспектора МВД России.