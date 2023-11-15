Минниханов ознакомился с разработками компаний на Китайской выставке высоких технологий

На ней каждый год выставляется порядка 1 000 предприятий, количество посетителей доходит до 500 тыс. человек.
Татарстанская делегация ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний, в частности, посетила стенд производства микросхем, чипов и ПО.
«Благодаря комплексному подходу компания предлагает интеллектуальные решения: “умный” дом, “умный” город. Рустам Минниханов поручил направить специалистов из Татарстана для изучения возможностей компании и дальнейшего сотрудничества», — сообщила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.
Также татарстанцы посетили стенд компании — инвестора стартапов. Общий капитал составляет свыше 10 млрд юаней, компания работает в кооперации с 85 фондами, инвестирует не только в китайские стартапы, но и зарубежные. Минниханов также поручил изучить потенциал компании.
Кроме того, делегация республики побывала в отдельном павильоне Академии наук Китая, где изучила разработки китайских ученых в сфере медицины.
Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь — в электронную столицу Китая, которая занимает второе место в стране по объему промпроизводства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника — от медицинского и телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов до бытовой техники и игрушек.