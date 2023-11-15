10:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Михаил Дегтярев и Сергей Желновач обсудили восстановление Дебальцево
В городе ремонтируют школы, детские сады, дороги и другие объекты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с главой администрации Дебальцево Сергеем Желновачем. Они обсудили результаты совместных усилий по восстановлению Города воинской славы.
Встреча прошла на стенде ДНР, представляющем весь путь восстановления региона. Сегодня этим занимаются 30 тысяч строителей и 26 регионов-шефов, в числе которых и Хабаровский край. Результаты совместных усилий уже видны. Примером успешного возрождения мирной жизни в Донбассе служит ясли-сад «Ладушки» в Дебальцево, восстановленный специалистами из Хабаровска.
— Школы, детские сады, дороги проходят ремонт. В этом году завершены работы на 13 из 16 объектов, — рассказал Михаил Дегтярев.
Также в городе проходит восстановление бассейна, ремонт восьми участков дорог, устанавливается система пожарной сигнализации в трех социальных объектах, а также формируется бригада для оперативного восстановления отопительной системы.
— Благодарю вас и ваш коллектив за проделанную работу! — сказал Сергей Желновач.
В ответ глава региона подтвердил, что Хабаровский край намерен продолжить участие в восстановлении Дебальцево, уже разработав планы на 2024 и 2025 годы.