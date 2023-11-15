11:25 (мск), источник: АиФ Иркутск
В прокуратуре Иркутской области прокомментировали недавние аресты мэров
По данным ведомства, число врестов и возбуждённых дел — на уровне прошлого года.
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В октябре-ноябре стало известно сразу о нескольких уголовных делах в отношении глав городов и районов Иркутской области: арестованы мэр Катангского района Сергей Чонский и мэр Тулуна Юрий Карих, ушло в суд дело главы посёлка Тайтурка в Усольском районе. В предшествующие месяцы также был целый ряд уголовных дел. В областной прокуратуре рассказали irk.aif.ru, что всплеск — кажущийся.
«С начала 2023 года возбуждены уголовные дела, а также избрана мера пресечения в отношении 8 глав муниципальных образований, которых подозревают в совершении преступлений против государственной власти, мошенничестве и других коррупционных преступлениях, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Это практически на уровне прошлого года, когда было возбуждено 7 таких уголовных дел».
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, которого обвиняют в получении взятки в 7 млн рублей, перевели из СИЗО под домашний арест.