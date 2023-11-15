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11:53 (мск), источник: ЕАН

МОК призвал спортсменов не участвовать в альтернативной Олимпиаде в Екатеринбурге и Москве

МОК выступил с призывом отказаться от участия в альтернативной Олимпиаде, которая состоится в Екатеринбурге и Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: ЕАН

В МОК посчитали, что визит в Россию для участия в соревнованиях будет противоречить санкциям в отношении российского спорта. Кроме того, это против «сохранения независимости и автономности спорта», заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Напомним, что Всемирные игры дружбы должны стать альтернативой Олимпиаде, участие в которой для сборной России осложнено по политическим причинам. Соревнования в Екатеринбурге и Москве продлятся 14 дней, с 15 по 29 сентября 2024 года. В программе будут 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских.

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