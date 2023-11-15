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Палестино-израильский конфликт
13:42 (мск), источник: © РИА Новости

Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП «Рафах»

КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщил египетский телеканал Extra News.

Источник: AFP 2023

Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа из погранперехода «Рафах».

Extra News

Как заявили ранее агентству Рейтер источники, Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях ООН в Газе.

В конце октября началась наземная фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве. Город Газа окружен сухопутными силами, а вся территория сектора фактически разделена на южную и северную части.

Сегодня ЦАХАЛ объявил четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах для эвакуации населения ближе к границе с Египтом.

Анклав полностью заблокирован израильскими военными: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация раненых ведется исключительно через КПП «Рафах» — единственный погранпереход на границе с Египтом.

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