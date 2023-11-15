Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП «Рафах»

Как заявили ранее агентству Рейтер источники, Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях ООН в Газе.
В конце октября началась наземная фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве. Город Газа окружен сухопутными силами, а вся территория сектора фактически разделена на южную и северную части.
Сегодня ЦАХАЛ объявил четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах для эвакуации населения ближе к границе с Египтом.
Анклав полностью заблокирован израильскими военными: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация раненых ведется исключительно через КПП «Рафах» — единственный погранпереход на границе с Египтом.