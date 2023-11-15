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13:15 (мск), источник: Ведомости

Песков: резонансность уголовных дел не влияет на решение о помиловании

Резонансность уголовного дела не является поводом для исключений из практики помилования осужденных за участие в спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Существует определенная практика, которая реализуется. И насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал он, комментируя помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

14 ноября адвокат Алексей Михальчик сообщил «Ведомостям», что Хаджикурбанов получил помилование за участие в спецоперации на Украине. По его словам, после окончания службы по первому контракту с Минобороны и получения помилования Хаджикурбанов подписал новый контракт как доброволец. Сейчас он находится в зоне боевых действий.

В 2014 г. на основании приговора присяжных Мосгорсуд приговорил Сергея Хаджикурбанова к 20 годам колонии. По версии следствия, он контролировал действия группы, которая планировала убийство Политковской. В частности, в группу входили Лом-Али Гайтукаев, бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, а также племянники Гайтукаева Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Гайтукаев и исполнитель Рустам Махмудов были приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили от 11 до 14 лет лишения свободы. Заказчика убийства Политковской установить не смогли.

Ранее за участие в спецоперации помилование получил Владислав Канюс, осужденный на 17 лет за убийство своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Комментируя эту новость, Песков пояснил, что существует два пути помилования: через признание вины или «искупление кровью».

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