Песков: резонансность уголовных дел не влияет на решение о помиловании

«Существует определенная практика, которая реализуется. И насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал он, комментируя помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской.
14 ноября адвокат Алексей Михальчик сообщил «Ведомостям», что Хаджикурбанов получил помилование за участие в спецоперации на Украине. По его словам, после окончания службы по первому контракту с Минобороны и получения помилования Хаджикурбанов подписал новый контракт как доброволец. Сейчас он находится в зоне боевых действий.
В 2014 г. на основании приговора присяжных Мосгорсуд приговорил Сергея Хаджикурбанова к 20 годам колонии. По версии следствия, он контролировал действия группы, которая планировала убийство Политковской. В частности, в группу входили Лом-Али Гайтукаев, бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, а также племянники Гайтукаева Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Гайтукаев и исполнитель Рустам Махмудов были приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили от 11 до 14 лет лишения свободы. Заказчика убийства Политковской установить не смогли.
Ранее за участие в спецоперации помилование получил Владислав Канюс, осужденный на 17 лет за убийство своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Комментируя эту новость, Песков пояснил, что существует два пути помилования: через признание вины или «искупление кровью».