Главное
Палестино-израильский конфликт
13:55 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган заявил, что Израиль, как и Армению в Карабахе, постигнет разочарование

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль в результате конфликта на Ближнем Востоке постигнет разочарование, как ранее Армению в карабахском конфликте.

Источник: Reuters

Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование. Пока мы, 85 млн человек, едины, никто не сможет нас сломить. И поэтому еще сильная и современная армия является для нас необходимостью.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Эрдоган вновь назвал Израиль террористическим государством, а движение ХАМАС — легитимной политической силой в секторе Газа.

«Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко — Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС — это политическая партия, которая победила по итогам выборов», — сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит работу, чтобы «в мире знали и признавали Израиль террористическим государством».

Об изоляции Израиля

Турецкий лидер указал, что Анкара планирует «связаться по телефону с 41 страной, которая воздержалась во время голосования на ГА ООН по резолюции по прекращению огня в Газе», чтобы убедить их «увидеть правду». «Так мы продолжим изолировать Израиль», — указал он.

Эрдоган пообещал, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

«Мы будем расширять наши дипломатические контакты. Мы будем вести диалог как со 121 страной [поддержавшей резолюцию по Ближнему Востоку], так и с этими 40 странами [которые воздержались при голосовании]. Мы будем продолжать изолировать Израиль и поддерживать [сектор Газа] всеми видами гуманитарной поддержки. Мы сделаем шаги для того, чтобы их (Израиль — прим. ТАСС) судили в международных судах», — подчеркнул турецкий президент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за чего новая статья Time о Зеленском вызвала взрыв негодования в окружении президента Украины
Хабенский: именно поэтому с некоторых пор стараюсь много не болтать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта