Эрдоган заявил, что Израиль, как и Армению в Карабахе, постигнет разочарование

Эрдоган вновь назвал Израиль террористическим государством, а движение ХАМАС — легитимной политической силой в секторе Газа.
«Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко — Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС — это политическая партия, которая победила по итогам выборов», — сказал он.
Эрдоган добавил, что Турция продолжит работу, чтобы «в мире знали и признавали Израиль террористическим государством».
Турецкий лидер указал, что Анкара планирует «связаться по телефону с 41 страной, которая воздержалась во время голосования на ГА ООН по резолюции по прекращению огня в Газе», чтобы убедить их «увидеть правду». «Так мы продолжим изолировать Израиль», — указал он.
Эрдоган пообещал, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.
«Мы будем расширять наши дипломатические контакты. Мы будем вести диалог как со 121 страной [поддержавшей резолюцию по Ближнему Востоку], так и с этими 40 странами [которые воздержались при голосовании]. Мы будем продолжать изолировать Израиль и поддерживать [сектор Газа] всеми видами гуманитарной поддержки. Мы сделаем шаги для того, чтобы их (Израиль — прим. ТАСС) судили в международных судах», — подчеркнул турецкий президент.