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14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму пустят с молотка 37 объектов Коломойского

Госсовет Крыма согласовал продажу национализированного имущества украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов), сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО “Транспорт Логистик” — центра отдыха “Европа” в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

По словам председателя крымского парламента, в результате продажи имущества в бюджет Крыма поступит 397,7 млн руб.

Ранее власти Крыма продали на открытом аукционе за 44,3 млн руб. апартаменты семьи президента Украины Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе «Император» на территории Ливадийского парка (напротив бывшей южной резиденции российских императоров). На объект претендовали два физлица, шаг аукциона составлял 1,2 млн руб. В итоге его приобрела некая Ольга Липовецкая.

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Александр Дремлюгин

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