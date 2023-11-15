13:11 (мск), источник: Городской репортер
Голубев утвердил программу развития БПЛА до 2023 года
Глава региона Василий Голубев утвердил региональную программу развития беспилотников.
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Об этом сообщается в документе на сайте правительства Ростовской области. В задачи региональной программы входят создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития БПЛА, разработка услуг с применением беспилотников и разработка моделей и организация серийного производства БПЛА. Программа рассчитана на шесть лет — с 2024 по 2030 годы, разработана согласна нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Среди целей программы — развитие кадров и стимулирование спроса на использование БПЛА.
«В результате количество выпускаемых беспилотных авиационных систем на донских производствах должно вырасти в десять раз», — говорится в сообщении регионального правительства.