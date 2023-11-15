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13:26 (мск), источник: РИА Крым

Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс «гаражной амнистии» будет проходить несколько проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон № 338-ФЗ «О гаражных объединениях», сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина.

Как пояснила чиновница, в процессе оформления гаража постарались исключить дубляж документации. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведены государственный кадастровый учет.

«Межевой и технический планы для оформления гаража не понадобятся, если гаражный бокс и участок под ним уже стоят на кадастровом учете».

отметила Анна Анюхина

При этом вице-премьер напомнила крымчанам, что постановка объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрация права собственности — это не одно и то же: процедуры смежные, но все-таки разные.

«Упрощенно, первая предполагает описание и внесение технических характеристик объекта в ЕГРН, а вторая уже подразумевает юридическое закрепление прав на объект за собственником», — отметила разницу Анюхина.

Кроме того зампредседателя крымского правительства сообщила, что в законопроекте уточнили некоторые тематические понятия: территория гаражного назначения, гаражный комплекс и гараж.

«Под гаражом четко понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств, площадью не более 60 квадратных метров. Здание может иметь подвальные помещения и не более двух этажей», — добавила она.

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