Кремль ответил на призыв МОК саботировать альтернативную Олимпиаду в Екатеринбурге

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать», — высказался Песков, его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что официальная Москва категорически не согласна с позицией МОК в отношении российских спортсменов. Но страна продолжит работать с организацией, «несмотря ни на что», добавил Песков.
Жесткую позицию заняли в Госдуме. Депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с News.ru заявила, что Россия не собирается приглашать национальные олимпийские комитеты (НОК), к которым обращался МОК. «Не их дело. <…> Мы пригласим участвовать на высочайшем уровне страны, спортсменов, а не НОК. Они не могут нам запретить эти Игры, это не в их компетенции», — заметила Журова.
Призыв МОК отказаться от участия в московских и екатеринбургских Играх дружбы прозвучал 15 ноября. По мнению представителей комитета, визит в Россию в данном случае будет противоречить санкциям в отношении российского спорта.
Всемирные игры дружбы должны стать альтернативой Олимпиаде, участие в которой для сборной России осложнено по политическим причинам. Турнир утвердил президент Владимир Путин, соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре 2024 года. В программе будут 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских.