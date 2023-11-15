Челябинского сенатора Павлову затравили после высказывания об отказе от образования ради родов

«Настоящая враждебная истерика — со стороны либеральной прессы и тг-каналов, доведенная до абсурда в духе ЦИПСошных методичек и приемов западных спецслужб. Вырванные из контекста слова, громкие заголовки и сотни оскорбительных комментариев. Все это можно смело вписать в учебник по “Ментальным войнам” в разделе “Как выбить противника из психологического равновесия”, — заявила сенатор Маргарита Павлова в своем телеграм-канале.
Павлова стала широко известна благодаря своей инициативе о запрете абортов, которые считает убийством. Она отметила, что после высказывания на эту тему, кроме травли, получила много слов поддержки от «здравомыслящих» людей.
Сенатор добавила, что некоторые недоброжелатели просыпаются по команде вышестоящих, совершая травлю «из своих кабинетов и башен».
15 ноября Павлова на Русском экономическом форуме в Челябинске заявила, что в обществе нужно пересмотреть систему ценностей. По ее словам, девушки, получая образование, которое иногда ни к чему не приводит, упускают возможность родить детей.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков жестко раскритиковал слова сенатора. Гращенков посоветовал напоминать обществу о том, что есть примеры выдающихся женщин в науке, бизнесе, искусстве.