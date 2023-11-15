14:09 (мск), источник: © РИА Новости

Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Задание на 2023 год по контрактникам в Москве выполнили досрочно, в армию записались более 22 тысяч человек, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», — сказал Собянин.

Он поблагодарил присутствующих в пункте отбора за то, что они решили пойти в армию. Мэр отметил, что сейчас ситуация такая, что это не просто служба, а участие в зоне специальной военной операции.

«Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой», — добавил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года на улице Яблочкова. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.

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