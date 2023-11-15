Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
«Юридические эксперты справедливо сомневаются в готовности власти к началу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС из-за невыполнения необходимых обязательств, особенно в сфере правосудия. Несмотря на заявленную приверженность европейским ценностям, власть показывает успехи лишь в протокольных мероприятиях, зарубежных визитах, крепких рукопожатиях и организации банкетов. А по факту — не сделано ни-че-го!», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии «Шанс».
Оппозиция обращает внимание на то, что посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс не дал ясных сроков начала переговоров, подчеркнув необходимость посмотреть, что еще можно сделать до марта.
«Власть выполнила лишь выгодную для себя часть условий вступления в Евросоюз. И заявления Майи Санду о “строительстве Европы дома” остаются лишь пустыми декларациями», — отметили представители политсилы.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.