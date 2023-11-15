В Уфе продлили действие допвыплат в 100 тысяч рублей для участников СВО

Ранее мера поддержки Общественного фонда развития города действовала с 23 октября по 15 ноября. По данным администрации муниципалитета, сумма выплачивается из средств меценатов.
«По устройству необходимо обращаться в Центр поддержки участников СВО Уфы (проспект Октября, 85, тел.: +7 (34−72) 15−15−70, 215−16−70). Общественный фонд также готов ответить на вопросы о выплатах по телефону +7 (34−72) 46−26−86», — пояснили в мэрии Уфы.
Напомним, с октября 2023 года минимальные денежные выплаты участникам СВО составляют 210 тысяч руб. Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии предусмотрены дополнительные меры поддержки лиц, проходящих военную службу в башкирских добровольческих батальонах. Так, если доброволец из Башкирии отслужил 180 дней, республика выделяет ему 200 тысяч рублей. Такой указ в январе 2023 года подписал Глава республики Радий Хабиров.