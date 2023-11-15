День отца появился в Казахстане — сегодня утвердили дату праздника

В Астане прошел VIII республиканский форум отцов на тему «Ұрпақ тәрбиесі — ұлт болашағы». В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутаты Парламента, представители местных исполнительных органов, неправительственные организации, а также делегаты Республиканской общественной организации «Союз отцов».
Цель форума заключается в популяризации и формировании новых подходов к развитию института отцов, укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения.
На мероприятии была представлена книга «Быть мужчиной Центральной Азии», в которой авторы затрагивают различные аспекты мужественности и отцовства в контексте современного общества. Эта книга является адаптацией методического пособия «Руководство для мужчин. Как быть осознанным отцом и мужем», изданного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане.
Форум стал площадкой для обмена опытом и информацией между представителями разных стран, что способствовало обогащению их знаний и развитию профессиональных сетей.
В рамках форума также обсуждались вопросы развития концепции «Адал азамат». Участники мероприятия рассматривали качества честного гражданина, роль СМИ в формировании современного образа семьи, а также роль отца и родителей в воспитании особенного ребенка и другие важные темы.
По итогам мероприятия был разработан свод рекомендаций и мнений экспертов по развитию института отцов и решению накопленных вопросов в этой сфере, который будет направлен для исполнения в государственные органы.
Следует отметить, что по итогам VII республиканского форума отцов третье воскресенье июня было утверждено как День отца в стране.