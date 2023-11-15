Главное
Палестино-израильский конфликт
16:02 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

День отца появился в Казахстане — сегодня утвердили дату праздника

VIII республиканский форум отцов прошел в Казахстане с участием стран Центральной Азии. По итогам форума отцов третье воскресенье июня было утверждено как День отца в стране, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В Астане прошел VIII республиканский форум отцов на тему «Ұрпақ тәрбиесі — ұлт болашағы». В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутаты Парламента, представители местных исполнительных органов, неправительственные организации, а также делегаты Республиканской общественной организации «Союз отцов».

Цель форума заключается в популяризации и формировании новых подходов к развитию института отцов, укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения.

«Поддержка и развитие института отцов находится в центре внимания Министерства. Хорошей традицией стало проведение ежегодных форумов отцов республиканского, областного, городского значения. Главная цель этих мероприятий — обсуждение и поиск путей преодоления современных вызовов, воспитание детей достойными гражданами».

отметил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, открывая работу форума.

На мероприятии была представлена книга «Быть мужчиной Центральной Азии», в которой авторы затрагивают различные аспекты мужественности и отцовства в контексте современного общества. Эта книга является адаптацией методического пособия «Руководство для мужчин. Как быть осознанным отцом и мужем», изданного Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане.

Форум стал площадкой для обмена опытом и информацией между представителями разных стран, что способствовало обогащению их знаний и развитию профессиональных сетей.

В рамках форума также обсуждались вопросы развития концепции «Адал азамат». Участники мероприятия рассматривали качества честного гражданина, роль СМИ в формировании современного образа семьи, а также роль отца и родителей в воспитании особенного ребенка и другие важные темы.

По итогам мероприятия был разработан свод рекомендаций и мнений экспертов по развитию института отцов и решению накопленных вопросов в этой сфере, который будет направлен для исполнения в государственные органы.

Следует отметить, что по итогам VII республиканского форума отцов третье воскресенье июня было утверждено как День отца в стране.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Карабахе объявили о прекращении существования непризнанной республики
100 тысяч человек пострадали в ДТП за последние пять лет в Казахстане
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники