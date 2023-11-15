16:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Вице-премьер РФ и глава Самарской области открыли новый центр занятости в Самаре
В Самаре открылся новый центр занятости.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыли новый центр занятости. Он начнет функционировать на улице Фрунзе в Самаре.
Торжественная церемония открытия новых кадровых центров прошла в Москве на выставке «Россия». Во время мероприятия также сообщили, что новые центры открыли в трех субъектах РФ — Липецкой, Белгородской и Самарской областях. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты населения страны Антон Котяков и глава самарского региона Дмитрий Азаров.
В этом году в Самарской области преображают 34 центра занятости. По словам главы региона, в большинстве центров уже завершили работу, один из них открыли уже сегодня в Самаре на улице Фрунзе, 115/117. Специалисты выполнили там капитальный ремонт и установили интерьер в соответствии с фирменным стилем «Работа России». В новом центре планируют реализовать проект «Клуб занятой молодежи», инициативу поддержали на федеральном уровне.
— Это огромный, колоссальный шаг вперед. Для нас очень важно решать все возрастающую задачу, которую ставят перед нами предприятия. На сегодняшний момент количество вакансий в нашем регионе в 7 раз превышает количество людей, ищущих работу.