16:57 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
В Казахстане оставят телефонный код +7
Решение пояснили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Казахстан оставляет без изменения телефонный код +7. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем, передает корреспондент агентства Kazinform.
«На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код “+7” совместно с Российской Федерацией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года “Об использовании нумерации 7 — зоны всемирной нумерации”, заключенным между ведомствами связи двух стран. В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем», — прокомментировали в ведомстве.
Кроме того, всем абонентам отечественных операторов связи необходимо будет обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
«Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7. В связи с этим проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключения нового соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об использовании 7-й зоны всемирной нумерации. На данный момент проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ», — отметили в ведомстве.
В настоящее время на стороне России проводятся процедуры повторного внутригосударственного согласования. Далее, после получения Ноты РФ о согласовании проекта, будет проведена работа по подписанию и принятию соглашения. Будут приняты два ПП РК.