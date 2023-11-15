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16:21 (мск), источник: ЕАН

«Снова за деньгами придете»: челябинский губернатор устроил разнос главам городов и районов из-за свалок

На совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что 17 территорий получили предостережения от минэкологии из-за повторного захламления участков, на которых ранее были ликвидированы свалки.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

«Мало убрать, понятно, люди помнят, что там десятилетиями, с советских времен, они там существовали. Но мы договаривались вести разъяснительную работу, контрольные мероприятия и прочее. Не допускать! Вот в 17 муниципалитетах это было допущено», — обратился Текслер к главам.

Он упрекнул руководителей городов и районов не только в том, что допустили захламление, но и в отсутствии быстрой реакции на это захламление.

«Разберитесь, что у вас там происходит. Ну, это несерьезно! Так сказать, свалку убрали, деньги потратили. Снова люди туда везут, никто внимания не обращает. Потом снова за деньгами придете, снова убирать?» — возмутился губернатор.

Он поручил чиновникам на местах срочно исправить ситуацию.

«И минэкологии при распределении следующих средств учитывать, если кто-то с этой задачей не справится, значит, будет за свои деньги это делать!» — заявил глава региона.

В Челябинской области до конца года будет ликвидировано более 200 несанкционированных свалок. На эти цели направлено более 200 млн рублей.

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