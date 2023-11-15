«Снова за деньгами придете»: челябинский губернатор устроил разнос главам городов и районов из-за свалок

«Мало убрать, понятно, люди помнят, что там десятилетиями, с советских времен, они там существовали. Но мы договаривались вести разъяснительную работу, контрольные мероприятия и прочее. Не допускать! Вот в 17 муниципалитетах это было допущено», — обратился Текслер к главам.
Он упрекнул руководителей городов и районов не только в том, что допустили захламление, но и в отсутствии быстрой реакции на это захламление.
«Разберитесь, что у вас там происходит. Ну, это несерьезно! Так сказать, свалку убрали, деньги потратили. Снова люди туда везут, никто внимания не обращает. Потом снова за деньгами придете, снова убирать?» — возмутился губернатор.
Он поручил чиновникам на местах срочно исправить ситуацию.
«И минэкологии при распределении следующих средств учитывать, если кто-то с этой задачей не справится, значит, будет за свои деньги это делать!» — заявил глава региона.
В Челябинской области до конца года будет ликвидировано более 200 несанкционированных свалок. На эти цели направлено более 200 млн рублей.