16:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Профессор ННГУ Ведунова: Человечество сделало ошибку, дав женщине образование
Профессор пояснила, что в ее высказывании была ирония.
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Профессор ННГУ имени Лобачевского Мария Ведунова заявила, что человечество допустило ошибку, позволив женщине учиться. В конце августа интернет-канал «Эмпатия Манучи» опубликовал интервью с Ведуновой в котором она рассуждает о рождаемости в России, репродуктивные способности и вопросы демографии. Говоря о причинах естественной убыли населения она сказала следующее:
— Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало образование, возможность получать образование. Женщина жила, у нее не было права голоса. Ни в одном из серьезных государств женщина не могла голосовать, даже если это был демократический строй. Она и вся ее жизнь полностью зависела от мужчины. Само собой, в этом мире у женщины не было прав. И вдруг неожиданно выяснилось, что женщина может быть не глупее мужчины, при этом права у нее остаются такими же как и были. Конечно, ей хочется равноправия.
По ее словам, женщина становится успешной, и это уводит ее из семьи — в сутках только 214 часа и совмещать самореализацию с домашним бытом сложно. Позднее в том же интервью Ведунова пояснила, что в ее высказывании была доля иронии, и что сама она рада иметь высшее образование.
— В данном контексте я говорю о каких-то вероятностных событиях, как бы могла развиваться история человечества если бы было по-другому. Нет, я за то, чтобы женщины учились в университетах, получали образование, получали Нобелевские премии, руководили большими объектами и так далее.