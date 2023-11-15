16:44 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Казахстан расширяет свое участие в миротворческих миссиях ООН
Впервые офицер Вооруженных сил Казахстана принимает участие в миротворческой миссии ООН в Конго, передает DKNews.kz.
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Майор Батыр Туяков направлен военным наблюдателем в миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
Военнослужащий проходит службу в Вооруженных силах РК с 2008 года. С отличием окончил курсы военных наблюдателей ООН, свободно владеет английским и французским языками. В 2020—2021 годах он уже участвовал в миротворческой миссии в качестве офицера отдела взаимодействия штаба Временных Сил ООН в Ливане.
В течение года майор Туяков будет выполнять функции военного наблюдателя в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
Таким образом выполняется поддержанное Парламентом обращение Президента по расширению участия Вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН.
Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго создана в 2010 году в целях защиты гражданского населения, гуманитарного персонала и упрочения мира.