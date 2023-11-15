Главное
Палестино-израильский конфликт
16:44 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz

Казахстан расширяет свое участие в миротворческих миссиях ООН

Впервые офицер Вооруженных сил Казахстана принимает участие в миротворческой миссии ООН в Конго, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Майор Батыр Туяков направлен военным наблюдателем в миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Военнослужащий проходит службу в Вооруженных силах РК с 2008 года. С отличием окончил курсы военных наблюдателей ООН, свободно владеет английским и французским языками. В 2020—2021 годах он уже участвовал в миротворческой миссии в качестве офицера отдела взаимодействия штаба Временных Сил ООН в Ливане.

В течение года майор Туяков будет выполнять функции военного наблюдателя в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Таким образом выполняется поддержанное Парламентом обращение Президента по расширению участия Вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН.

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго создана в 2010 году в целях защиты гражданского населения, гуманитарного персонала и упрочения мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 30 лет национальной валюте: Bereke Bank презентует свой новый облик
Новые банкноты Казахстана: путешествие сквозь времена и традиции
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН