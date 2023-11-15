16:54 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Село Жетыген станет городом областного значения
Новому городу присвоят название Алатау.
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Акимат Алматинской области опубликовал на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «О проекте Указа Президента Республики Казахстан “Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области”. Документ будет находиться в публичном обсуждении до 29 октября 2023 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года “Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан” постановляется:
1. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения.
2. Присвоить новому образованному городу в Алматинской области наименование «Алатау»", — указывается в тексте документа.
Напомним, Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года, разработанный в рамках поручения главы государства, должен быть принят в правительстве до конца 2023 года. Об этом сообщал аким Алматы Ерболат Досаев в во время Объединенного архитектурно-градостроительного форума «Казахстан-2023».
«Население в агломерации сегодня более 3,5 млн человек, по прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек. С учетом нового закона “О развитии агломераций” с начала нынешнего года законодательно закреплен статус Алматинской агломерации с его центром — городом Алматы. Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года уже одобрен маслихатами, как города Алматы, так и Алматинской области, и должен быть принят в правительстве до конца текущего года», — заявил глава мегаполиса.