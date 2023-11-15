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18:34 (мск), источник: © РИА Новости

МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Источник: © РИА Новости

Партнеры обращаются к нам все это сохранить (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. ред.), а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях? <…> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и попытки наладить дружбу с с киевским режимом как звенья одной цепи, добавила представитель МИД.

Она подчеркнула, что все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении.

«Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее сегодня Пашинян заявил, что Армения диверсифицирует свои отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас «не могут — в том числе по объективным причинам — продавать <…> оружие и боеприпасы», поэтому нужно искать новых.

Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Эту встречу пропустил и глава правительства Азербайджана Али Асадов. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.

Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада «обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России».

Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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