МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и попытки наладить дружбу с с киевским режимом как звенья одной цепи, добавила представитель МИД.
Она подчеркнула, что все это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении.
«Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее сегодня Пашинян заявил, что Армения диверсифицирует свои отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас «не могут — в том числе по объективным причинам — продавать <…> оружие и боеприпасы», поэтому нужно искать новых.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Эту встречу пропустил и глава правительства Азербайджана Али Асадов. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался приехать на очередную встречу секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в Москве 8 ноября.
Как заявил на минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада «обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России».
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.