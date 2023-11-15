Израильские военные взорвали здание парламента в секторе Газа

«Силы Армии обороны Израили взорвали здание, которое служило парламентом Газы», — говорится в публикации.
По данным издания, в последние годы он не функционировал.
В понедельник газета Times of Israel сообщила, что солдаты бригады «Голани» израильской армии захватили парламент в Газе. С 2007 года в этом здании законодательного совета заседали исключительно члены ХАМАС.
В тот же день министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что палестинское движение потеряло контроль над городом.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200−250 человек.