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20:46 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Из сектора Газа эвакуированы еще восемь граждан Молдовы — Попеску

Территорию сектора Газа покинули последние из запросивших помощи граждан Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В Молдову из сектора Газа направляются еще 8 граждан страны, об этом на брифинге в среду заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николае Попеску.

«Сегодня еще восемь, то есть, последние из граждан Молдовы, которые запросили помощь в эвакуации из сектора Газа, покинули территорию сектора Газа», — сказал Попеску.

По его словам, сейчас они находятся при консульском сотруднике в Египте.

«Позднее мы предоставим подробности о том, как этих 8 граждан доставят в Молдову. Сейчас они находятся в безопасности», — отметил Попеску.

Напомним, 7 ноября из сектора Газа были эвакуированы 36 граждан Молдовы, 11 ноября на родину вернулись еще девять человек.

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