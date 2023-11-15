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22:06 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Balticconnector повредили рядом с «Северным потоком»

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с двумя нитками «Северного потока», сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Источник: The Danish Armored Forces

«По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода “Северный поток-1” (Nord Stream), расстояние между которыми составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А “Северного потока-1”. Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — говорится в сообщении.

Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

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