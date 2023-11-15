Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

«Автоколонна прибыла в поместье Филоли в 10:50 утра (21:50 по московскому времени — ред.) спустя 35 минут езды», — сообщили в пресс-пуле.
Там добавили, что по дороге движения находились отдельные группы демонстрантов с флагами Китая как в поддержку КНР, так и против него.
Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Как передает корреспондент РИА Новости, дорога перекрыта за 10 километров от поместья Филоли. При этом попытка в объезд также блокируется на расстоянии в 5 километров до поместья.
Переговоры, согласно расписанию, должны были начаться в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Неизвестно, сколько именно они продлятся, но в 16.15 по местному времени (03.15 мск четверга) у Байдена запланирована пресс-конференция.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США надеется на продуктивный диалог Байдена и Си Цзиньпина, который станет толчком к более активному взаимодействию в будущем.
Предстоящей встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который КНР считает одной из своих провинций. Пекин тогда не ограничился высказыванием протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям.
Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.