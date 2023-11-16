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Палестино-израильский конфликт
02:19 (мск), источник: Коммерсантъ

FT: Израиль может остановить операцию в Газе после боев в больнице «Аш-Шифа»

Израиль готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа», передает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Reuters

Собеседники издания подчеркивают, что в таком случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует паузу для обработки разведданных, а также для укрепления линий снабжения через анклав.

Израильские военные вошли на территорию больницы «Аш-Шифа» для проведения «точечной операции» в ночь на 15 ноября 2023 года. По данным ЦАХАЛа, именно на территории этого медучреждения под землей находится один из главных командных пунктов «Хамаса». В армейской пресс-службе пообещали, что в ходе боевых действий в больнице израильские военные будут делать все, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль ввел войска на территорию сектора Газа и пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки. В результате действий израильской армии на территории палестинского анклава погибло более 11 тыс. человек.

Александр Кислов

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