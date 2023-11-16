Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором

«Послушайте, ну он ведь действительно и есть диктатор. Он диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Отрицать это или спорить с этим просто невозможно», — сообщил Байден в ходе общения с журналистами по итогам встречи с Си Цзиньпинем (цитата по CNN), добавив, что «предостерег» председателя КНР во вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Ранее американский президент неоднократно заявлял, что методы и стиль управления Си Цзиньпина являются «диктаторскими».
Китайская сторона заявление президента Соединенных Штатов пока никак не прокомментировала.
Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации. Также председатель КНР отметил, что уверен в том, что китайско-американские отношения ждет «светлое будущее».