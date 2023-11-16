Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде

«Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов — “на ногах”, либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий», — сказал Рябков.
При этом он отметил, что Москва «отмечает попытки американского председательства в АТЭС насыщать повестку дня и содержательную часть, в том числе итогового документа саммита, неприемлемыми, по большому счету не относящимися к тематике работы АТЭС сюжетами, пассажами».
«Этому мы противостоим и будем это делать дальше. В конце концов, национальные интересы, которые мы отрабатываем на всех площадках, просто делают такой подход безальтернативным. И наша делегация во главе с вице-премьером без колебаний именно в таком ключе доводит, как я понимаю, наши подходы и до председательства, и до всех других участников мероприятия», — отметил замминистра.