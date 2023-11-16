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06:16 (мск), источник: © РИА Новости

Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде

ТЕГЕРАН, 16 ноя — РИА Новости. В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско состоятся в том или ином виде, в том числе в формате разговоров «на ногах», заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов — “на ногах”, либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что Москва «отмечает попытки американского председательства в АТЭС насыщать повестку дня и содержательную часть, в том числе итогового документа саммита, неприемлемыми, по большому счету не относящимися к тематике работы АТЭС сюжетами, пассажами».

«Этому мы противостоим и будем это делать дальше. В конце концов, национальные интересы, которые мы отрабатываем на всех площадках, просто делают такой подход безальтернативным. И наша делегация во главе с вице-премьером без колебаний именно в таком ключе доводит, как я понимаю, наши подходы и до председательства, и до всех других участников мероприятия», — отметил замминистра.

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