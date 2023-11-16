«Разберитесь, что у вас там происходит»: Текслер провел совещание с главами городов и районов

Собрали основные заявления:
— «На 2024 год я принял решение выделить из областного бюджета 300 млн рублей на приобретение посевного материала. Дополнительно уже в этом году аграрии получат в качестве федеральной поддержки еще 118 млн рублей. Эти средства также целесообразно использовать на подготовку к новой посевной», — сказала глава региона.
Напомним, несмотря на сложнейшие погодные условия, в текущем году в бункерном весе намолочено более 2,1 млн тонн зерна. Больше, чем в прошлом году, собрано картофеля и полевых овощей. Полевые работы будут полностью завершены после обмолота масличных культур.
— Текслер: «Я, опять же, коллеги, обращаю ваше внимание, разберитесь, что у вас там происходит. Ну, это несерьезно! Так сказать, свалку убрали, деньги потратили. Снова люди туда везут, никто внимания не обращает. Потом снова за деньгами придете, снова убирать?». Губернатор поручил в короткие сроки решить проблему с незаконными свалками. По его словам, после проверок выявлено повторное захламление очищенных участков в 17 муниципалитетах.
— «Работать с обращениями граждан, с вопросами и предложениями людей нужно на постоянной основе. Нам необходимо укреплять доверие людей к институтам и органам власти, оперативно и качественно решать бытовые вопросы, оказывать социальную поддержку», — поручил чиновникам Текслер.
Он анонсировал проведение своей «Прямой линии», которая состоится в первой декаде декабря.
— Губернатор о готовности к зиме в части обслуживания дорог, тротуаров, дворовых территорий;: «У нас уже разведка боем, что называется, была. Снег выпадал достаточно приличный, определенные вопросы, нарекания были. Поэтому еще раз проведите всю необходимую работу, и как только потребность будет, сразу выводите технику».
Также он поручил держать на особом контроле вопросы безопасности людей на водоемах, темы отопления, горячего водоснабжения, электроэнергии и газификации.