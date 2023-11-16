Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины

Ранее палата представителей одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном документ о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против — 95.
«Сенат принял <…> законопроект для продолжения работы правительства», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что теперь документ будет направят на подпись президенту США Джо Байдену.
Конгресс ранее утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды государства, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Киеву и Тель-Авиву. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе не сложилось.
Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичную инициативу консерваторы вынесли в сенате, но ее заблокировала Демократическая партия, контролирующая эту палату. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.