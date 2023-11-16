Шавкат Мирзиёев лично курирует вопрос с песчаными и пыльными бурями — глава Минэкологии

«Для Узбекистана проблема песчаных и пыльных бурь, которые становятся все более частыми и интенсивными, является актуальной как никогда. Для решения этих проблем необходимо предпринять комплексные действия на всех уровнях. Президент Узбекистана лично курирует этот вопрос, он поручил Кабинету Министров внедрить эффективную политику и меры для достижения нейтральности деградации земель», — отметил министр в ходе 21-сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Абдухакимов также добавил, что министры окружающей среды стран Центральной Азии создали эффективную платформу, где обсуждаются насущные вопросы по борьбе с пыльными бурями и опустыниванием. Он также предложил расширить эту платформу и объединить более широкий круг политиков из соседних регионов.
«Вид несущихся темных туч песка и пыли, поглощающих все на своем пути и превращающих день в ночи — одно из самых внушающих страх зрелищ в природе. Это опасное явление, которое приводит к хаосу повсюду — от Северной и Центральной Азии до Африки южнее Сахары. Песчаные и пыльные бури представляют собой серьезную проблему для достижения устойчивого развития. Однако они как усугубляются в результате деятельности человека, так и могут быть уменьшены благодаря его действиям», — сказал исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Ибрагим Тиау.
По данным КБО ООН, песчаные и пыльные бури являются недооцененной проблемой, которая в настоящее время встречается все чаще в некоторых местах по всему миру.
Два миллиарда тонн песка и пыли, равные по весу 350 великим пирамидам в Гизе, ежегодно попадают в атмосферу. Эксперты КБО ООН считают, что более чем на 25% это явление связано с деятельностью человека. При этом ущерб, который получает здоровье человека в результате воздействия пыльных бурь, до сих пор еще не изучен достаточно.
«Согласно исследованиям, Центральная Азия и Китай занимают второе место в глобальном масштабе после пустыни Сахара по выбросу пыли в атмосферу — порядка 20% от общего количества. В Узбекистане в целях мониторинга пыльных бурь гидрометеорологическая сеть Узбекистана оснащается автоматическими метеорологическими станциями и автоматическими станциями мониторинга загрязнения воздуха, позволяющими в режиме реального времени осуществлять мониторинг дальности видимости и концентрации пыли и мелких дисперсных частиц в воздухе городов и населенных пунктов. Усиление потенциала в области мониторинга и прогнозирования послужит вкладом в снижение негативных последствий этого явления», — заметил руководитель лабораторией исследования качества поверхностных вод НИИ Гидрометеорологии Бахриддин Нишонов.