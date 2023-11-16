Президент Израиля заявил о продолжении боев для освобождения заложников

«Мы не получили никакой информации о наших заложниках. Поэтому нам придется сражаться и доставать их», — отметил он.
По его словам, ЦАХАЛ не может оставить «вакуум» в секторе Газа, ей придется сохранить «мощные силы» в анклаве в ближайшем будущем.
Герцог сказал, что сожалеет о гибели людей в Газе, но считает своим приоритетом защиту собственного народа.
«Мне небезразлична гибель палестинцев Она разбивает мне сердце. Но я всегда помню, что в первую очередь я должен [обеспечить] безопасность для защиты нашего народа», — подчеркнул президент Израиля.
Также он указал на то, что израильская армия проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно.
«Мы проводим их [операции] крайне, крайне осторожно. Израиль всячески пытается защитить мирных жителей анклава», — заявил Герцог.
13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.
Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.