09:36 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Узбекистане планируется смягчение наказания за ввоз и использование беспилотников
Замспикера Законодательной палаты Одилжон Таджиев прокомментировал законопроект.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ходе очередного заседания фракции Народно-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса в первом чтении одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в УК и КоАО РУз в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний».
Напомним, согласно статье 244−4 УК РУз незаконный ввоз, продажа, покупка, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей, за исключением обязательного задекларированного транзита, влечет за собой уголовную ответственность и наказывается лишением свободы до трех лет. За повторное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
Согласно законопроекту, подобные правонарушения планируется закрепить в Кодексе об административной ответственности.
В частности, Кодекс дополнен нормой, предусматривающей административную ответственность за незаконный ввоз, передачу, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей. Также в предусмотренные санкции Уголовного кодекса включены альтернативные штрафы, исправительные работы, ограничение свободы.
Члены фракции акцентировали внимание на то, что незаконный ввоз беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей на территорию республики также осуществляется гражданами, не знающими требований законодательства.
Отмечалось, что граждане, вернувшиеся из длительного проживания за границей, или иностранные граждане, впервые въезжающие в республику, не знают, что существует запрет на ввоз подобных устройств.
Исходя из этого, отмечено, что нормы, определенные в законодательстве, должны быть выражены в понятной для населения форме, а также целесообразно ответственными лицами усилить разъяснительную работу.
Законопроект прокомментировал заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Таджиев.
«Документ пока находится в сыром виде, впереди первое, второе и третье чтения, работа по доведению его до ума. Депутаты пока в целом согласились с необходимостью проекта», — написал Одилжон Таджиев в своем Telegram-канале.
«Я считаю, что использование дронов в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство и туризм, настолько же полезно, насколько и вредно», — добавил он.