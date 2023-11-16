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09:38 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдове расширят один из таможенных постов на границе с Румынией

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Таможенный пост Скулены на границе Молдовы и Румынии будет расширен и оснащен современным оборудованием, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что модернизация поста повысит эффективность таможенного контроля. В связи с этим Минэкологии передало два лесных участка в управление Таможенной службы.

«Инфраструктурный проект имеет стратегическое значение для развития приграничной зоны между Республикой Молдова и Румынией, а его расширение и модернизация будет способствовать улучшению условий, в которых осуществляется таможенный контроль, в соответствии с международными стандартами», — отметили в правительстве.

Модернизацию пункта проведет Таможенная служба при поддержке внешних партнеров, в их задачу войдет оснащение пункта пропуска всем необходимым оборудованием, включая стационарный рентгеновский сканер.

Реконструкция молдавско—румынского КПП также предусмотрена Соглашением, заключенным между правительствами двух стран.

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