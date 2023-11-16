В Молдове расширят один из таможенных постов на границе с Румынией

Отмечается, что модернизация поста повысит эффективность таможенного контроля. В связи с этим Минэкологии передало два лесных участка в управление Таможенной службы.
«Инфраструктурный проект имеет стратегическое значение для развития приграничной зоны между Республикой Молдова и Румынией, а его расширение и модернизация будет способствовать улучшению условий, в которых осуществляется таможенный контроль, в соответствии с международными стандартами», — отметили в правительстве.
Модернизацию пункта проведет Таможенная служба при поддержке внешних партнеров, в их задачу войдет оснащение пункта пропуска всем необходимым оборудованием, включая стационарный рентгеновский сканер.
Реконструкция молдавско—румынского КПП также предусмотрена Соглашением, заключенным между правительствами двух стран.