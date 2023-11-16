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09:25 (мск), источник: Прецедент

Путин присвоил звание «гвардейской» новосибирской бригаде за героизм на СВО

За героизм на СВО Путин присвоил звание «гвардейской» новосибирской бригаде. 35-я Таллинская ордена Красной звезды бригада дислоцируется в Коченево.

Источник: РИА "Новости"

Путин присвоил звание «гвардейской» новосибирской бригаде за героизм на СВО.

— Присвоить 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 35 гвардейская Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления, — говорится в тексте указа президента.

В тексте документа отмечается, что звание присвоено бригаде «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

35-я Таллинская ордена Красной звезды бригада дислоцируется в Коченево. Бригада входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области расширили меры поддержки для участников СВО. Для участников СВО предлагают выработать единый стандарт региональных мер поддержки.

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