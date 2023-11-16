Мэр Екатеринбурга рассказал, в чем город обогнал Свердловск

Екатеринбургу повезло — 57% горожан находятся в трудоспособном возрасте, 20% моложе такого возраста. Восполнение трудовых ресурсов будет идти по плану. С 2010 г. и последней переписи город прирос на 200 тыс. человек. После стабилизации экономики ситуация улучшается — за январь-август зафиксирован естественный прирост населения и снижение миграционного потока.
Безработица в Екатеринбурге — 0,3%, на каждого безработного — 10 вакансий.
«Мы вышли на показатель ввода жилья в 1,6 млн “квадратов”, в советском Свердловске такого не было», — сказал Орлов.
Он напомнил об активно развивающемся Академическом районе.
«Для доступности района мы достраиваем трамвайную сеть, путь длиной 7 км, планируем запустить движение в этом году», — сказал Орлов.
Он также сообщил, что будет развиваться и иная транспортная инфраструктура, чтобы жители соседних городов могли спокойно ездить на работу в Екатеринбург. Орлова спросили, с чем город подошел к 300-лктию.
«Готовясь к юбилею, удалось реализовать проекты. Город хоть и с непростым характером, но развивается. Удалось сделать много. Прямого федерального финансирования не было, спасибо за спортивное наследие», — сказал Орлов.
Не получилось бы подготовиться без денег из областного бюджета. Построили, например, Эрмитаж-Урал, обновлен парк общественного транспорта. Большую роль сыграл местный бизнес, представители которого входят в организацию «Совет директоров». Построен, например, самый большой в России фонтан на воде. Екатеринбург достойно подошёл к своей красивой дате, считает Орлов.