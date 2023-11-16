10:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Губернатор Никитин предложил китайцам инвестировать в Нижегородскую область
Губернатор Глеб Никитин предложил китайцам инвестировать в Нижегородскую область.
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Речь идет об открытии совместного бизнеса в «Технопарке H2O», а также работе на ОЭС «Кулибин». Об идеях он рассказал на Международном форуме China High-Tech Fair.
Глава региона отметил, что важно формировать будущие кадры вместе.
Кроме этого, Глеб Никитин пригласил иностранных коллег на международный ESG-форум «СО. ЗНАНИЕ» и конференцию «ЦИПР»!, что пройдут в Нижнем Новгороде.