Главное
Палестино-израильский конфликт
10:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Губернатор Никитин предложил китайцам инвестировать в Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин предложил китайцам инвестировать в Нижегородскую область.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Речь идет об открытии совместного бизнеса в «Технопарке H2O», а также работе на ОЭС «Кулибин». Об идеях он рассказал на Международном форуме China High-Tech Fair.

Глава региона отметил, что важно формировать будущие кадры вместе.

Кроме этого, Глеб Никитин пригласил иностранных коллег на международный ESG-форум «СО. ЗНАНИЕ» и конференцию «ЦИПР»!, что пройдут в Нижнем Новгороде.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта