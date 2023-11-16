Мэр Тюмени допустил объединение с Екатеринбургом

Кухарука спросили о значении федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург, которую недавно президент РФ Владимир Путин поручил продлить до Тюмени и Челябинска. По словам мэра, появление такой дороги станет предпосылкой для будущего экономического слияния столиц уральских регионов.
«Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и те агломерационные процессы, [которые сейчас происходят] между городами-столицами, давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. И здесь я говорю не о трудовой миграции. Это именно взаимопроникновение», — подчеркнул Кухарук.
Он допустил, что упомянутая трасса М-12 в ближайшие пару лет будет продлена еще дальше на восток. И это, по мнению Кухарука, не просто ускорит развитие Екатеринбурга и Тюмени. «Это [принесет] мультипликативный эффект, который по-новому запускает смыслы агломерации между двумя не просто муниципалитетами, а субъектами», — заключил он.