10:13 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Названа причина, по которой мэр Краснодара не провел прямой эфир с горожанами
Предполагалось, что Евгений наумов ответить на вопросы жителей города в прямом эфире.
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Прямой эфир (12+) с мэром Краснодара, который должен был состояться 15 ноября в 15.00, прошел в другое время и с другим спикером. Вместо Евгения Намова на вопросы краснодарцев отвечал его заместитель Максим Онищенко, а прямая линия началась раньше, чем было анонсировано. Причиной отсутствия главы на онлайн-встрече горожанами в мэрии назвали «выезд на федеральное мероприятие».
Горожане заранее отправляли вопросы мэру, в том числе в соцсетях. Жителей Краснодара интересовало, когда в городе наведут порядок с мусорными свалками, включат отопление. Адресовались главе города также вопросы по состоянию дорог, строительству социальных объектов.
Вместо общения с главой на прямой линии горожанам в эфире местного телеканала (18+) представили большое интервью Евгения Наумова. Градоначальник рассказал про крупные проекты, которые будут реализованы в столице Кубани, футбол, раскрыл семейные секреты. Разговор с главой (12+) можно посмотреть в записи на онлайн-площадках (18+).