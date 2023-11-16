10:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарью
По приезде в регион президент посетил мавзолей Хакима ат-Термизи, где были прочитаны дуа.
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Сегодня, 16 ноября, Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Сурхандарьинскую область. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Первым пунктом поездки Президента в Сурхандарью стало посещение мавзолея богослова Хакима ат-Термизи, где были прочитаны аяты из Корана, дуа с просьбой к Всевышнему ниспослать мир и благополучие народу.
Во время беседы с религиозными деятелями глава государства с сожалением отметил, что сегодня в мире продолжаются различные конфликты и войны, проливается кровь невинных людей. Что призывает нас еще глубже осознавать ценность царящих в стране мира и спокойствия, жить с чувством благодарности.
Подчеркнута важность доведения до молодежи важного значения мира, научного и просветительского наследия таких предков, как Термизи. Также президент предложил провести в Термезе научную конференцию, посвященную этим вопросам.