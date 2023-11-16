11:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Суд оставил под стражей мэра Катангского района Чонского до 3 января 2024 года
Чиновник обвиняется в получении крупной взятки.
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Иркутский областной суд оставил под стражей мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 7 ноября защита Чонского подавала апелляцию на решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркуского областного суда.
Однако областной суд оставил меру пресечения в виде заключения без изменения — чиновник пробудет под стражей до 3 января 2024 года.
Напомним, по версии следствия, в 2023 году чиновник получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся в Катангском районе, и последующего заключения с коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива. Общая сумма взяток, полученная фигурантом, составила 4,7 млн рублей. Сергей Чонский был задержан 5 ноября. Как рассказали в администрации Катангского района, и.о назначена первый заместитель главы администрации МО Евгения Васильева. Также в мэрии добавили, что по имеющейся информации, никто из сотрудников администрации, помимо мэра, задержан не был.
Позже именно этот предприниматель был признан победителем торгов и с ним заключили муниципальный контракт на поставку нефти в объеме более 800 тонн стоимостью свыше 34 млн рублей. При этом Сергей Чонский с учетом признаков заинтересованности не принял мер к урегулированию конфликта интересов. Это стало основанием для иска о досрочном прекращении полномочий мэра.
В июле 2022 года Сергей Чонский по решению суда был отстранен от должности мэра Катангского района. При этом, по словам чиновника, он не увидел нарушений закона в своих действиях, так как все делалось для того, чтобы не сорвать отопительный сезон и обеспечить штатный режим работы образовательных учреждений.
Однако в сентябре 2023 года по итогам выборов руководителей муниципальных образований Сергей Чонский вновь стал главой Катангского района. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил обеспечить северный завоз в Катангский район после того, как стало известно о задержании мэра.