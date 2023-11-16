11:26 (мск), источник: Ura.ru
Новый мэр Перми Соснин в Екатеринбурге похвастался наземным метро
У пермского наземного метро большие перспективы. Об этом заявил новый мэр Перми Эдуард Соснин. Чиновник рассказал о преимуществах транспортного проекта в Екатеринбурге, где 16 ноября открылся VII Общероссийский форум «Города России: новые рубежи», передает корреспондент URA.RU. Так, Соснин пояснил участникам форума, что долгие годы в Перми обсуждалась идея строительства подземного метро, но от нее пришлось отказаться, поскольку это «очень дорого, а перспективы непонятны».