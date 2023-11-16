Председатель Думы Владивостока Андрей Брик выступил на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+

В работе форума приняли участие порядка 7000 делегатов ― руководители органов государственной власти и местного самоуправления, депутатский корпус, представители промышленности, делового сообщества, общественные деятели и эксперты из 85 субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также делегаты из более чем 65-ти стран мира.
В ходе тематической сессии, посвященной международному сотрудничеству представительных органов в контурах БРИКС+, состоялся обмен опытом по вопросам выстраивания коммуникаций в рамках межпарламентского и межмуниципального взаимодействия.
Выступая на сессии с докладом, посвященным опыту работы Думы города Владивостока в вопросах развития межмуниципального и международного сотрудничества в дальневосточном регионе, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик прежде всего акцентировал, что сегодня выбран инновационный подход в вопросах развития Владивостока.
"Мастер-план Владивостокского городского округа, представленный на VIII ВЭФ президенту страны Владимиру Путину Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, предусматривает создание на базе приморской столицы большой агломерации, которая обещает стать одним из масштабных проектов по расширению межмуниципального взаимодействия в Приморском крае и в дальнейшем откроет новые перспективы в международном сотрудничестве. Данное направление особенно актуально в условиях меняющейся геополитической архитектуры, где Дальний Восток и Северный морской путь определены как ключ к новой логистике, открывающий возможности для развития трансграничного сотрудничества, создания экономических коридоров в Евразии, направленных на обеспечение лидерства России в торговой сфере, увеличение товарооборота с дружественными странами.
Агломерации являются сегодня флагманами экономического роста в регионах. В этой связи особенно важно, что площадка содружества БРИКС+, основанного на принципах соблюдения равенства и государственного суверенитета, готова содействовать укреплению экономического и гуманитарного сотрудничества между мегаполисами, городскими агломерациями дружественных стран", ― подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Опыт успешных подходов по наращиванию социально-экономического роста муниципальных территорий на основе взаимодействия с деловым сообществом обсудили представители Международного конгресса промышленников и предпринимателей. По итогам сессии МКПП председатель Думы города Владивостока Андрей Брик акцентировал, что востребованным направлением в формате БРИКС+ представители Международного конгресса промышленников и предпринимателей считают создание структуры по взаимодействию с высшей школой и наукой.
«В этом контексте могу отметить, что в условиях меняющейся геополитической ситуации вопросы расширения научно-образовательного партнерства для органов местного самоуправления Владивостока вошли в число приоритетных. Так, при поддержке президента РФ Владимира Владимировича Путина и главы региона Олега Николаевича Кожемяко, а также Думы и Администрации Владивостока получила продвижение инициатива Морского государственного университета им. Г. И. Невельского по развитию на острове Русском инженерно-технического образования. На прошедшем VIII ВЭФ с участием представителей Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительства Приморского края, ООО “Системные концессии” было подписано многостороннее Соглашение о создании на о. Русском Морской инженерной школы. Реализация данного проекта откроет для Владивостока значимые перспективы в плане подготовки морских кадров для Дальнего Востока, Северного морского пути и Арктики, будет способствовать развитию островных территорий и в целом Владивостокского городского округа», ― обратил внимание Андрей Брик.
Дума города Владивостока поддержала также представителей науки в их стремлении реализовать потенциал научно-образовательного сообщества по укреплению международных гуманитарных связей. В текущем году по инициативе Дальневосточного отделения Российской академии наук и Думы города Владивостока в приморской столице состоялись научно-практические форумы, семинары, круглые столы, посвященные вопросам гуманитарной дипломатии в Восточной Евразии, аспектам формирования общего экономического пространства Большой Восточной Азии. Вместе с учеными, депутатами участие в форумах приняли представители дипломатического корпуса МИД Российской Федерации, Генеральных консульств и представительств во Владивостоке.
С учетом предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР, которое будет отмечаться в 2024 году, вопросам укрепления двустороннего стратегического партнерства была посвящена на форуме в Санкт-Петербурге отдельная сессия «Диалог БРИКС: Россия-Китай». По мнению экспертов, особую значимость приобретает сегодня продвижение инфраструктурных проектов на межмуниципальном уровне, в рамках приграничного сотрудничества. Такое направление является актуальным для Владивостока ― города, имеющего Соглашения об установлении побратимских связей и Договоры о дружбе и сотрудничестве с шестью китайскими муниципалитетами ― Далянем, Харбином, Шанхаем, Яньтаем, Чанчунем и Яньбянь-Корейским автономным округом китайской провинции Цзилинь.
Как подчеркнул по итогам данной сессии Андрей Брик, модель сотрудничества, направленного на расширение межрегиональных и межмуниципальных механизмов взаимодействия с КНР, основана на комплексе инициатив, объединенных названием «Пояс и путь» (BRI ― Belt and Road Initiative). Об успехах в продвижении данной модели, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, наглядно свидетельствуют показатели, достигнутые в ходе двустороннего сотрудничества между провинциями Китая и Приморским краем: так, рост товарооборота в первом квартале текущего 2023 года составил 2,2 млрд долларов, таким образом по сравнению с прошлым годом товарооборот удалось увеличить на 62 процента.
«Ученых ДВО РАН, их коллег из стран на пространстве АТР и БРИКС+ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, содействие в укреплении российско-азиатского научного обмена, в том числе по таким направлениям, как товарное производство аквамарикультуры, включая бурые, фукусовые водоросли, разработка на их основе перспективных лекарственных форм, новых биопрепаратов, относящихся к востребованным группам укрепляющих лекарственных средств. Вот почему депутаты Думы города Владивостока способствовали проведению в приморской столице научно-практических двусторонних встреч, акцентировав важность перехода от однополярной системы устройства мира к многополярной, когда страны-партнеры поддерживают друг друга, фокусируясь не на различиях, а на взаимовыгодных аспектах в экономике, образовании, науке. Общими усилиями депутатский корпус Владивостока и приморские ученые содействуют решению важной задачи по расширению гуманитарного межрегионального и межмуниципального сотрудничества со странами БРИКС+ на принципах взаимопроникновения традиций и культур», ― подвел итог председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Международный муниципальный форум, в котором принял участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, объединил на своей площадке представителей Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, других дружественных государств в стремлении поддержать развитие крупных городов и муниципальных территорий, входящих в межгосударственное объединение БРИКС. На форуме состоялось подписание более 200 соглашений о сотрудничестве. На следующий год уже определен переход председательства в Деловом совете данного содружества к России, что будет способствовать намеченному на 2024-й год расширению состава стран-участников БРИКС+. Как ожидается, этот процесс определит и активизацию сотрудничества регионов и муниципалитетов с Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС+.
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