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10:45 (мск), источник: АиФ Крым

Крымского чиновника исключили из Общественной палаты за пьяное ДТП

Полномочия Олега Щербакова были приостановлены сразу после аварии.

Источник: Reuters

В Крыму прекратили полномочия члена Общественной палаты (ОП) Олега Щербакова. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее решение принято из-за грубого нарушения политиком норм этики и морали, отметил председатель ОП Александр Форманчук. Подобное решение стало реакцией на смертельное ДТП, которое произошло в сентябре по вине Щербакова. Политик был приостановлен в членстве сразу после факта ДТП и теперь было принято решение о его исключении из рядов ОП, заключил Александр Форманчук.

Напомним, 9 сентября в Симферополе Олег Щербаков в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП водители трех транспортных средств были доставлены в медучреждение, где один из пострадавших вскоре скончался. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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