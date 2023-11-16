10:45 (мск), источник: АиФ Крым
Крымского чиновника исключили из Общественной палаты за пьяное ДТП
Полномочия Олега Щербакова были приостановлены сразу после аварии.
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В Крыму прекратили полномочия члена Общественной палаты (ОП) Олега Щербакова. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее решение принято из-за грубого нарушения политиком норм этики и морали, отметил председатель ОП Александр Форманчук. Подобное решение стало реакцией на смертельное ДТП, которое произошло в сентябре по вине Щербакова. Политик был приостановлен в членстве сразу после факта ДТП и теперь было принято решение о его исключении из рядов ОП, заключил Александр Форманчук.
Напомним, 9 сентября в Симферополе Олег Щербаков в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП водители трех транспортных средств были доставлены в медучреждение, где один из пострадавших вскоре скончался. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.