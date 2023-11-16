10:45 (мск), источник: Om1.ru
Мэр Омска Сергей Шелест вручил переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир
Новый дом для них введён в эксплуатацию в октябре.
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Сегодня, 16 ноября, мэр Омска совместно с прокурором города Павлом Поповым и директором департамента жилищной политики Ольгой Парфёновой вручили ключи переселенцам из аварийного жилья. Они будут жить в новостройке по адресу улица Завертяева, 18 корпус 9.
«Всего жилье здесь получат 96 семей — участниц региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2025 годах национального проекта “Жильё и городская среда”. Также планируем до конца года обеспечить квадратными метрами еще 160 семей. Спасибо президенту страны Владимиру Владимировичу Путину и главе региона Виталию Павловичу Хоценко за возможность менять жизнь людей к лучшему», — рассказал глава города Сергей Шелест.
Дом был введён в эксплуатацию в октябре 2023 года. Новые квартиры получили жители домов, которые признали аварийными в 2016 году.
По словам Ольги Парфёновой, в этом году в новые дома переселили уже более 230 семей. Новые квартиры они получили в посёлке Биофабрика и в доме на улице Завертяева.
«Также у нас приобретены квартиры в домах на улице 1-й Красной звезды, 63 — сюда переедут 63 семьи. В этом году достраивается на этой же улице ещё один дом — там приобретено 53 квартиры. Есть уже планы по переселению омичей и на начало 2024 года», — отметила Ольга Парфенова.