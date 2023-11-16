11:38 (мск), источник: Newslab.ru
В администрации Красноярска создадут новое управление
Депутат красноярского Горсовета Семен Сендерский рассказал о создании нового управления в мэрии.
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В администрации Красноярска создадут Управление проектной деятельности. Об этом сообщил депутат Горсовета Семен Сендерский. Он рассказал, что в новое управление войдут два отдела — отдел проектного сопровождения и отдел по правовым и общим вопросам.
Новое управление будет координировать реализацию проектной деятельности в администрации с целью достижения результата, также оно будет контролировать процесс реализации поставленных задач.
Курировать структуру будет первый заместитель главы города Роман Одинцов. Увеличение штата сотрудников не планируется.
Как отметил Семен Сендерский, кадровое решение связано с подготовкой к празднованию 400-летия Красноярска. Имя руководителя управления на комиссии пока не назвали, но с кандидатурой уже определились.
В ближайшей перспективе будет создана Дирекция по подготовке к празднованию 400-летия.